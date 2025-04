Südkorea und Vietnam wollen wegen US-Zöllen im Austausch bleiben

Photo : YONHAP News

Südkorea und Vietnam wollen über die wechselseitigen Zölle der USA in einem engen Austausch bleiben.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Mittwoch verständigten sich darauf Außenminister Cho Tae-yul und sein vietnamesischer Amtskollege Bui Thanh Son bei einem Treffen am Dienstag in Hanoi.Die USA hatten den sogenannten reziproken Zoll von 46 Prozent auf Vietnam verhängt. Dies kann auch südkoreanische Unternehmen hart treffen, die dort herstellen. Etwa die Hälfte der Smartphones von Samsung Electronics wird in dem südostasiatischen Land produziert.Beide Minister bekräftigten auch ihre starke Entschlossenheit dafür, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern voranzubringen. Sie vereinbarten einen Ausbau ihrer Zusammenarbeit.Cho bat Vietnam um die Kooperation für die Überwindung der Schwierigkeiten in Bezug auf Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen und weitere Lizenzen, damit etwa 10.000 dort tätige koreanische Unternehmen reibungslos Geschäfte machen können.Der vietnamesische Außenminister sagte eine aktive Kooperation zu. Vietnam lege großes Gewicht auf die Tätigkeiten und eine verstärkte Präsenz koreanischer Unternehmen, hieß es.