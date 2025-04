Finanzminister Choi trifft sich nächste Woche mit US-Amtskollege Bessent

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choi Sang-mok wird nächste Woche am Rande des G20-Finanzministertreffens in den USA mit seinem amerikanischen Amtskollegen Scott Bessent zusammentreffen.Das teilte das südkoreanische Finanzministerium am Mittwoch mit. Das US-Finanzministerium habe vorgeschlagen, dass Choi während seines USA-Besuchs in der kommenden Woche mit Bessent über anstehende Handelsangelegenheiten spricht.Bessent ist in der Trump-Regierung für die Zollgespräche zuständig. Am Montag (Ortszeit) hatte er in einem Interview gesagt, dass für nächste Woche Verhandlungen mit Südkorea geplant seien.