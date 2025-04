Gedenkveranstaltungen zum elften Jahrestag des Sewol-Untergangs

Photo : YONHAP News

Zum elften Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol finden am heutigen Mittwoch mehrere Gedenkveranstaltungen statt.Die Organisation 4.16 Foundation hält um 15 Uhr in Ansan in der Provinz Gyeonggi eine Gedenkzeremonie ab. Daran werden führende Politiker wie der Krisenchef der Partei Macht des Volks, Kwon Young-se, und der kommissarische Vorsitzende der Demokratischen Partei, Park Chan-dae, teilnehmen.Die Koalition vom 16. April zur Katastrophe der Fähre Sewol beginnt um 4.16 Uhr nachmittags im Gedenkraum für das Unglück vor dem Seouler Stadtparlament eine Gedenkzeremonie.An der Gedenkstätte für die Sewol am Hafen Paengmok im Landkreis Jindo im Südwesten des Landes findet ab 13 Uhr eine Zeremonie statt.Das Fährschiff war am 16. April 2014 auf dem Weg von Incheon nach Jeju nahe der Insel Jindo gesunken. Von den 476 Menschen an Bord kamen 304 ums Leben oder werden bis heute vermisst.