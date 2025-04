Geplante Hochgeschwindigkeitsstrecke – südkoreanische Delegation reist in VAE

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung entsendet eine Delegation in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), um die Bewerbung für ein Projekt für den dortigen Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke zu unterstützen.Angeführt wird die Delegation vom Minister für Land, Infrastruktur und Verkehr Park Sang-woo. Sie wird sich vom heutigen Mittwoch bis Samstag in den VAE aufhalten, wie sein Ministerium bekannt gab.Das nahöstliche Land plant den Bau einer 152 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Abu Dhabi und Dubai. Später sollen dort Züge mit einer Geschwindigkeit von 350 Kilometer pro Stunde verkehren. Die Projektkosten betragen 13,6 Milliarden Dollar.Das „Team Korea“ hatte im Februar die Präqualifikation (PQ) im Bereich Hochgeschwindigkeitsbahnsysteme und -waggons bestanden. Anschließend stieg Südkorea richtig ins Bewerberrennen ein.Park wird am Freitag mit Suhail Mohamed Al Mazrouei, dem Minister für Energie und Infrastruktur der VAE, zusammenkommen, um über die Kooperation im Bereich Verkehrs- und Energieinfrastruktur, einschließlich der Hochgeschwindigkeitsbahn, zu sprechen.Auch ein Treffen mit Ahmad bin Said Al Maktum, Vorsitzender der Emirates Group und Präsident der Luftfahrtbehörde von Dubai, ist geplant. Thema dieses Treffens ist Südkoreas Bewerbung für das 32 Milliarden Dollar schwere Projekt für den Ausbau des Internationalen Flughafens Dubai-Al Maktum.