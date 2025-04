GM Korea weist Spekulationen über Rückzug aus Südkorea zurück

Photo : YONHAP News

GM Korea hat Spekulationen über einen Rückzug aus Südkorea zurückgewiesen.Gustavo Colossi, Vizepräsident von GM Korea für Vertrieb, Service und Marketing, sagte am Mittwoch, es sei der Grundsatz der Firma, nicht auf Gerüchte einzugehen.Man werde weiterhin neue Fahrzeuge auf den Markt bringen. Die für Südkorea entworfene Strategie werde kontinuierlich umgesetzt, hieß es.Er versprach, dass die Firma in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin Informationen über neue Produkte und Pläne teilen werde.Seit Jahresbeginn gibt es Spekulationen über einen Rückzug von GM wegen der Zollpolitik der Trump-Regierung. GM Korea betonte aber mehrfach, am Geschäft in Südkorea festhalten zu wollen.