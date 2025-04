Kim Jong-un besucht zum Geburtstag des Staatsgründers dessen Mausoleum nicht

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat offenbar zum 113. Geburtstag des Staatsgründers und seines Großvaters Kim Il-sung am 15. April dessen Mausoleum nicht besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass führende Partei- und Regierungsmitglieder am Dienstag den Kumsusan-Palast der Sonne aufgesucht hätten. Ob auch Kim dazu zählte, blieb unklar.Kim Jong-un hatte seit seiner Machtübernahme im Jahr 2012 jährlich am Geburtstag von Kim Il-sung den Kumsusan-Palast besucht, bevor er dies 2020 inmitten der Corona-Pandemie erstmals unterließ. In den beiden folgenden Jahren hatte er zum Geburtstag seines Großvaters das Mausoleum wieder besucht, seit 2023 verzichtete er darauf jedoch.In den letzten Jahren ist die Zahl der Besuche des nordkoreanischen Machthabers im Kumsusan-Palast stark gesunken. Vermutungen zufolge soll beim Personenkult der Fokus von den ehemaligen Staatsführern auf Kim Jong-un verlagert werden.