Präsidentschaftswahl: Bewerber der beiden größten Parteien stehen fest

Photo : KBS News

Etwa sieben Wochen vor der 21. Präsidentschaftswahl in Südkorea geht die Auswahl der Kandidaten in die entscheidende Phase.Bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei (DP) treten Ex-Parteichef Lee Jae-myung, der ehemalige Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang, Kim Kyoung-soo, und der Gouverneur von Gyeonggi, Kim Dong-yeon, an.Die DP will am 27. April ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl küren. Dabei werden die Ergebnisse der regionalen Vorwahlen und einer Umfrage bei allgemeinen Bürgern berücksichtigt. Wer mindestens die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigt, wird nominiert.Bei der Partei Macht des Volks (PPP) hatten sich elf Bewerber für die Vorwahlen angemeldet. Die Partei gab am Mittwoch acht Bewerber bekannt, die sich für die erste Runde qualifizierten. Zu ihnen zählen der ehemalige Minister für Beschäftigung und Arbeit, Kim Moon-soo, Ex-Parteichef Han Dong-hoon und der frühere Bürgermeister von Daegu, Hong Joon-pyo.Ausschließlich aufgrund der Ergebnisse einer Umfrage bei der Öffentlichkeit werden am 22. April vier Bewerber bestimmt, die in die zweite Runde einziehen.Endgültiger Kandidat wird dann derjenige, der mehr als die Hälfte der Stimmen erhält. Dabei werden die Ergebnisse eines Mitgliedervotums und einer Umfrage bei allgemeinen Bürgern jeweils zur Hälfte berücksichtigt.