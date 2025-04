Suwon und Freiburg feiern zehn Jahre Partnerschaft

Photo : YONHAP News

Suwon und Freiburg haben sich anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihrer Städtepartnerschaft auf einen aktiveren Austausch in mehr Bereichen geeinigt.Das gab die Stadtverwaltung von Suwon am Mittwoch bekannt.Der Bürgermeister von Suwon, Lee Jae-joon, kam am Dienstag im Rathaus der südkoreanischen Stadt mit dem Oberbürgermeister von Freiburg im Breisgau, Martin Werner Walter Horn, zusammen. Lee sagte einen stetigen Austausch und die Kooperation zu.Lee ernannte Horn für einen Tag zum ehrenamtlichen Bürgermeister und übergab ihm die Ernennungsurkunde.Horn leistete als ehrenamtlicher Bürgermeister seine Unterschrift für ein Projekt für die Überwachung der Kohlenstoffemissionen durch Einwohner.Beide Städte vereinbarten auch, einen Austausch zwischen den Fußballvereinen Suwon FC und SC Freiburg anzustreben.Horn äußerte die Hoffnung, dass der Austausch nicht nur in den Bereichen Umwelt und Klimakrise, sondern auch in weiteren Bereichen ausgebaut wird.