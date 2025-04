Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch 1,21 Prozent verloren.Der Index beendete den Handel bei einem Stand von 2.447,43 Zählern.Für schlechte Stimmung an der Börse habe die Meldung gesorgt, dass die USA den Export von Nvidias KI-Chips nach China einschränken wollen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Nachrichten über Exportbeschränkungen für Nvidias H20-Chip hätten auch zu Schwankungen an Südkoreas Börse geführt, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.