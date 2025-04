Nordkorea verurteilt Einsatz von B-1B-Bombern über koreanischer Halbinsel

Nordkorea hat Südkorea und die USA dafür kritisiert, am Dienstag eine gemeinsame Luftübung unter Beteiligung strategischer US-Bomber vom Typ B-1B abgehalten zu haben.In einer am Donnerstag durch die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme bezeichnete ein Sprecher des Verteidigungsministeriums den Flug der B-1B über der koreanischen Halbinsel als eklatante Bedrohung für die Sicherheit Nordkoreas. Es stelle auch eine schwerwiegende Provokation dar, durch die die militärischen Spannungen in der Region auf ein äußerst gefährliches Niveau eskalieren würden.Der Sprecher warf den USA vor, in letzter Zeit häufiger denn je strategische Ressourcen wie Atom-U-Boote, strategische Bomber und Flugzeugträger auf der koreanischen Halbinsel eingesetzt zu haben. Man warne nachdrücklich, dass das militärische Bluffen der USA ernste negative Folgen auch für ihre eigene Sicherheitslage haben könne.In diesem Jahr tauchten jeden Monat strategische Ressourcen der USA in der Nähe der koreanischen Halbinsel auf. Zuvor kam es am 15. Januar anlässlich einer trilateralen Übung Südkoreas, der USA und Japans zum Einsatz der B-1B über internationalen Gewässern nahe der koreanischen Halbinsel und am 20. Februar zum Einsatz über der Halbinsel.