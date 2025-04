Außenminister Cho nimmt an P4G-Gipfel teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Tae-yul hat am vierten Gipfel des Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) im vietnamesischen Hanoi teilgenommen.Laut dem Außenministerium präsentierte Cho auf der hochrangigen Plenarsitzung am Mittwoch Südkoreas Plan, einen neuen Beitrag in Höhe von etwa 1,8 Millionen Dollar zu der Initiative zu zahlen. Er habe die Bereitschaft des Landes bekräftigt, freiwillig zur Entwicklung des P4G und der Reaktion auf den Klimawandel beizutragen.Die Initiative P4G wurde 2018 ins Leben gerufen, um den Entwicklungsländern beim Umgang mit dem Klimawandel und für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu helfen. Daran sind Regierungen, Unternehmen und Bürgerorganisationen von zwölf Ländern, einschließlich Südkoreas und Dänemarks, beteiligt.