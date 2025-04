Zentralbank belässt trotz Zollschock aus USA Leitzins bei 2,75 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins eingefroren.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss am Donnerstag, den Schlüsselzins bei 2,75 Prozent zu belassen.Das Gremium verwies zwar auf gestiegene Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum aufgrund der schwächelnden Konjunktur und der verschlechterten Handelsbedingungen im ersten Quartal.Zugleich hieß es jedoch, das Gremium habe die Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus für angemessen gehalten, weil es große Ungewissheit aufgrund der Änderungen der US-Zollpolitik gebe. Zudem müssten die hohe Wechselkursvolatilität und die Entwicklungen bei Krediten an private Haushalte noch überwacht werden.In Bezug auf das Wirtschaftswachstum teilte die Notenbank mit, dass die Abschwächung der Binnennachfrage künftig etwas nachlassen werde. Bei den Ausfuhren werde sich dagegen aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die Handelsbedingungen die Abschwächung fortsetzen.Die Verbraucherpreisinflation werde stabil bleiben, und zwar bei etwa zwei Prozent, hieß es weiter.