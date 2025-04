Flughafen Incheon im Auftaktquartal mit Rekord-Passagierzahl auf Auslandsflügen

Photo : YONHAP News

Die Fluggastzahl auf Auslandsflügen am Internationalen Flughafen Incheon ist in den ersten drei Monaten des Jahres auf einen neuen Rekordstand von über 18 Millionen gestiegen.Im Auftaktquartal habe es 18,6 Millionen Passagiere auf den Auslandsflügen von oder nach Incheon gegeben, teilte der Flughafenbetreiber am Mittwoch mit. Dies seien 7,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die Zahl der Auslandsflüge stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf 105.817.Nach Regionen betrachtet, wurde auf den Strecken von und nach China mit 24,1 Prozent der stärkste Anstieg der Passagierzahl verbucht. Nordostasien folgte mit 16,1 Prozent, Amerika mit 10,8 Prozent und Japan mit 10,4 Prozent.Der starke Zuwachs auf Flügen von und nach China wurde auf die Einführung einer zeitlich befristeten Visumfreiheit für Südkoreaner durch Peking im vergangenen November zurückgeführt.