Erstes Konzert südkoreanischer Sänger in China seit acht Jahren

Photo : KBS News

Erstmals seit acht Jahren haben südkoreanische Sänger ein Konzert in China gegeben.Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen trat das südkoreanische Hip-Hop-Trio „Homies“ am 12. April in der chinesischen Stadt Wuhan auf.Aus Protest gegen die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea hatte China seit 2016 Restriktionen für südkoreanische Kulturprodukte wie Musik, Fernsehserien und Kinofilme als inoffizielle Vergeltungsmaßnahmen verhängt. Seitdem waren südkoreanischen Popsängern Auftritte in China nicht erlaubt.Im Juli letzten Jahres war bekannt geworden, dass die südkoreanische Rockband „Say Sue Me“ in Peking auftreten werde. Das Konzert wurde jedoch drei Wochen vor dem geplanten Termin kurzfristig abgesagt.Angesichts der großen Wahrscheinlichkeit, dass Chinas Staatspräsident Xi Jinping anlässlich des APEC-Gipfels in Gyeongju Südkorea besuchen wird, rechnen einige Beobachter mit einer möglichen Änderung von Chinas Haltung gegenüber südkoreanischer Kultur.Xi hatte beim Treffen mit dem südkoreanischen Parlamentschef Woo Won-shik im Februar in Harbin gesagt, der Kulturaustausch sei ein attraktiver Bestandteil des Austauschs zwischen beiden Ländern. Probleme in diesem Prozess müssten vermieden werden.