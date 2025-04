Regierung verzichtet auf weitere Aufstockung der Zahl der Medizinstudienplätze

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat im Streit mit der Ärzteschaft um die Anzahl der Studienplätze eingelenkt.Das Bildungsministerium teilte mit, dass im Studienjahr 2026 3.508 Studienplätze im Fach Humanmedizin angeboten werden.Damit wurde die Zahl der Medizinstudienplätze nur etwa ein Jahr nach dem Beschluss einer Aufstockung wieder auf das Niveau im Studienjahr 2024 zurückgesetzt. Im Februar letzten Jahres hatte die Regierung beschlossen, für das Studienjahr 2025 die Zahl um 2.000 auf 5.058 zu erhöhen.Die Regierung traf die Entscheidung aufgrund der Meinung von Universitätspräsidenten und Dekanen der medizinischen Fakultäten, dass die Normalisierung der medizinischen Ausbildung dringend erforderlich sei.Die Regierung hatte Anfang März angekündigt, die Zahl der Zulassungen für das Medizinstudium für 2026 auf den Stand vor der Aufstockung zurücksetzen zu wollen, sollten bis Ende März alle beurlaubten Medizinstudierenden an ihre Schulen zurückkehren.De facto alle Medizinstudierenden haben sich bis Anfang April für das erste Semester registrieren lassen oder die Rückkehr beantragt. Aufgrund eines Unterrichtsboykotts an einigen Schulen liegt die tatsächliche Rückkehrerquote im Schnitt bei 25,9 Prozent an den 40 medizinischen Fakultäten.