Waldbrände in Nord-Gyeongsang verursachten laut Schätzungen 1,1 Billionen Won Schaden

Photo : YONHAP News

Die Schadenssumme aufgrund der verheerenden Waldbrände in der Provinz Nord-Gyeongsang im vergangenen Monat wird vorläufig auf 1,13 Billionen Won (rund 800 Millionen Dollar) geschätzt.Nach Angaben der Provinzverwaltung am Donnerstag verursachten die Waldbrände vom 22. bis 28. März in fünf Städten und Landkreisen Schäden in Höhe von 509 Milliarden Won (etwa 360 Millionen Dollar) an privaten Einrichtungen.Bei öffentlichen Einrichtungen erreiche die Schadenssumme 621,6 Milliarden Won (rund 440 Millionen Dollar). 94 Prozent davon machten Wälder mit 583,1 Milliarden Won (410 Millionen Dollar) aus, hieß es.Die verwüstete Waldfläche beträgt fast 90.000 Hektar. Dies ist viermal so groß wie die von den bis dahin schlimmsten Waldbränden im Jahr 2000 an der Ostküste betroffene Fläche.Insgesamt 4.458 Wohnhäuser wurden entweder zerstört oder beschädigt.31 Stätten des nationalen Erbes, darunter fünf Tempel, kamen zu Schaden.