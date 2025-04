Notenbank: Koreanische Wirtschaft könnte im Auftaktquartal geschrumpft sein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft könnte nach Einschätzung der Zentralbank im Auftaktquartal ein „negatives Wachstum“ verzeichnet haben.Rhee Chang-yong, Gouverneur der Bank of Korea, sagte am Donnerstag, dass sie die Wachstumsrate für das erste Quartal dieses Jahres erheblich nach unten korrigiere. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirtschaftsleistung leicht zurückgegangen sei.Die Notenbank hatte für das erste Vierteljahr ursprünglich mit 0,2 Prozent Wachstum gerechnet.Das Wachstumsziel von 1,5 Prozent für dieses Jahr könnte nach Ansicht der Notenbank kaum erreicht werden.Die Abschwächung der Binnennachfrage werde künftig etwas nachlassen. Bei den Ausfuhren werde dagegen aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die Handelsbedingungen eine Wachstumsverlangsamung befürchtet, so die Zentralbank.In Bezug auf den Zollschock aus den USA sagte Rhee, die Ungewissheit sei so groß, dass es sogar schwierig sei, ein grundlegendes Szenario für die Aussichten zu entwerfen.