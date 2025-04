Koreanische Stahlexporte in die USA im März um 15,7 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Stahlexporte in die USA sind im März um mehr als zehn Prozent zurückgegangen.Nach Angaben des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel am Freitag wurden im März Stahlprodukte im Wert von 1,004 Milliarden Dollar an die USA geliefert. Dies sind 15,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Das Volumen der Stahlausfuhren sank in dem Zeitraum um 15,5 Prozent auf 710.000 Tonnen.Die Trump-Regierung hatte am 12. März Zölle von jeweils 25 und zehn Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft gesetzt.Damit besteht das 2018 mit den USA ausgehandelte Zollkontingent für zollfreie Lieferungen von jährlich bis zu 2,63 Millionen Tonnen Stahlprodukten aus Südkorea nicht mehr.Branchenexperten erwarten, dass Auswirkungen der US-Stahlzölle auf den südkoreanischen Export erst ab Juni sichtbar sein würden. Denn bei Ausfuhren dauere es von der Bestellung bis zur Auslieferung in der Regel mehr als drei Monate, hieß es.