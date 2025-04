Photo : YONHAP News

Bei der U-17-Fußball-Asienmeisterschaft 2025 hat Südkorea den Einzug ins Finale verpasst.Südkorea verlor am Donnerstag in Ta´if in Saudi-Arabien sein Halbfinalspiel gegen den Gastgeber nach Elfmeterschießen mit 1:3.Oh Ha-ram traf in der 45. Minute zur 1:0-Führung für Südkorea. Saudi-Arabien traf jedoch in der Nachspielzeit per Elfmeter zum Ausgleich.Auch Nordkorea verpasste den Einzug ins Finale. Das Halbfinale gegen Usbekistan wurde mit 0:3 verloren.