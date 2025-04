Trump ordnet Überprüfung von Zwangsarbeit in der Fischerei im Ausland an

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, Strategien gegen unlautere Praktiken und nichttarifäre Hemmnisse anderer Länder im Handel mit Fischereiprodukten auszuarbeiten.Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete Trump am Donnerstag (Ortszeit).Das Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) wurde demnach angewiesen, die Handelspraktiken führender Herstellungsländer von Fischereiprodukten unter die Lupe zu nehmen, darunter die „illegale, ungemeldete und unregulierte“ Fischerei sowie den Einsatz von Zwangsarbeit in den Lieferketten für Fischereiprodukte.Bei der Überprüfung des Einsatzes von Zwangsarbeit in den Lieferketten wird vermutlich „Sklavenarbeit“ anvisiert, die mutmaßlich zwischen Nordkorea und China in der Fischerei praktiziert wird.Die in London ansässige Umweltorganisation Environmental Justice Foundation (EJF) hatte in einem Bericht im Februar geschrieben, dass nordkoreanische Arbeitskräfte für den Devisenerwerb auf chinesischen Schiffen für die Hochseefischerei fast wie Sklaven ausgebeutet würden.