Koreanischer Animationsfilm „Glasses” zu Kritikerwoche in Cannes eingeladen

Photo : YONHAP News

Der animierte Kurzfilm „Glasses“ der koreanischen Regisseurin Joung Yu-mi ist zum Kurzfilmwettbewerb im Programm der Kritikerwoche in Cannes im Mai eingeladen worden.Das gab der Französische Verband der Filmkritiker am Donnerstag (Ortszeit) auf der Website der Veranstaltung bekannt.Die Kritikerwoche, die Semaine de la Critique, ist eine unabhängige Nebenreihe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes.„Glasses“ ist der einzige Film aus Südkorea, der zu den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes eingeladen wurde.In der zuvor veröffentlichten Auswahl des diesjährigen Festival de Cannes sind erstmals seit 1999 koreanische Langfilme weder in offiziellen noch in inoffiziellen Sektionen vertreten.