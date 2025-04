Südkorea bringt vierten militärischen Aufklärungssatelliten am 22. April ins All

Photo : YONHAP News

Südkoreas vierter militärischer Aufklärungssatellit soll am 22. April in den USA starten.Nach Angaben des Verteidigungsministeriums soll der Satellit am kommenden Dienstagvormittag (koreanischer Zeit) vom Weltraumstützpunkt Vandenberg in Kalifornien gestartet werden.Eine Falcon-9-Trägerrakete des Unternehmens SpaceX bringt den Satelliten ins All.Seit 2015 arbeitet das südkoreanische Militär an insgesamt fünf Aufklärungssatelliten, um die koreanische Halbinsel und umliegende Regionen zu überwachen.Der erste war 2023 erfolgreich in den Orbit gebracht worden. Der fünfte und letzte Satellit soll bis Jahresende folgen, um das Projekt planmäßig abzuschließen.