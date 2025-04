Südkorea und USA führen diese Woche Zwei-plus-zwei-Handelsgespräche

Photo : KBS News

Südkorea und die USA werden diese Woche in Washington Handelsgespräche führen.Finanzminister Choi Sang-mok und der Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, würden mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu „Zwei-plus-zwei-Handelskonsultationen“ zusammenkommen, teilten die südkoreanischen Ministerien für Finanzen und Industrie am Sonntag mit.Choi reist anlässlich der Frühlingstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in die USA. Ahn wird am Mittwoch in die USA aufbrechen.Nach Angaben der Regierung in Seoul wurde das Treffen von den USA vorgeschlagen. Derzeit würden die Einzelheiten des Zeitplans und die Tagesordnung erörtert.