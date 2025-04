Nordkorea und Russland demonstrieren mit Treffen zwischen jungen Menschen enge Beziehungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland haben mit einem Treffen zwischen Jugendorganisationen ihre engen Beziehungen demonstriert.Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Montag fand ein Freundschaftstreffen zwischen jungen Menschen Nordkoreas und Russlands am Sonntag in Pjöngjang statt.Daran habe unter anderem Mun Chol, Vorsitzender des Zentralkomitees des Sozialistischen Patriotischen Jugendverbandes Nordkoreas, teilgenommen. Eine Delegation der Jungen Garde von Einiges Russland unter Leitung des Vorsitzenden deren Koordinierungsrats, Anton Demidow, sei anwesend gewesen.Die russische Delegation habe sich bei Nordkorea sehr für dessen volle Unterstützung und Solidarität für die Großtat Russlands bedankt, das sich gegen westliche Hegemonie und neokolonialistische Praktiken ausspreche. Sie habe erklärt, dass sie auf dem Weg zur wahren internationalen Gerechtigkeit und Frieden immer an der Seite der jungen Nordkoreaner stehen werde, hieß es.Nordkorea und Russland haben sich seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine in verschiedenen Bereichen immer weiter angenähert. Im September 2023 und im Juni 2024 kamen ihre Staatschefs zu Spitzengesprächen zusammen. Nordkorea entsandte Truppen nach Russland für dessen Krieg gegen die Ukraine.