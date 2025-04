Im Auftaktquartal Rekordexport bei getrocknetem Seetang Gim

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren von getrocknetem Seetang Gim aus Südkorea sind im Auftaktquartal dieses Jahres auf ein Rekordhoch gestiegen.Laut Exportdaten des öffentlichen Handelsunternehmens für Agrar- und Fischereiprodukte sowie Lebensmittel (aT) am Montag beliefen sich die Gim-Ausfuhren im ersten Quartal auf 281 Millionen Dollar. Dies seien 21,1 Prozent mehr als im ersten Quartal 2024.Es wurden 10.161 Tonnen Gim-Produkte exportiert. Dies entspricht einem Zuwachs um mehr als das Achtfache verglichen mit dem ersten Quartal 2015.Nach Absatzmärkten betrachtet, standen die USA mit 57,9 Millionen Dollar an der Spitze. Dahinter folgten China (51,1 Millionen Dollar), Japan (34,4 Millionen Dollar) und Thailand (34,2 Millionen Dollar).Das Ministerium für Ozeane und Fischerei führte das Ergebnis darauf zurück, dass die auf die USA und China ausgerichteten Exportstrategien Wirkung gezeigt hätten. Ein Beamter des Ministeriums sagte, man rechne damit, dass das Exportvolumen in diesem Jahr bei einer Milliarde Dollar liegen könnte.