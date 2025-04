Südkorea exportiert 22 Tonnen Reis nach Japan

Photo : YONHAP News

Vor dem Hintergrund der Reisknappheit in Japan exportiert Südkorea größere Mengen Reis in das Nachbarland.Ein Mitarbeiter des Handelsunternehmens Korea NH International sagte am Montag, dass zwei Tonnen Reis im vergangenen Monat nach Japan geliefert und in diesem Monat dort verkauft worden seien. Im nächsten Monat würden zusätzlich 20 Tonnen eingeführt.22 Tonnen entspricht der größten Menge seit der Einführung entsprechender Statistiken im Jahr 1990.Korea NH International ist die japanische Filiale des südkoreanischen Handelsunternehmens NH Nonghyup Trade, das wiederum eine Tochtergesellschaft der Nonghyup Agribusiness Group ist. Die Firma hat erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1999 Reis aus Südkorea importiert.Die Firma habe anlässlich des steilen Preisanstiegs für Reis in Japan und der Kampagne zur Förderung des Reiskonsums in Südkorea die Einfuhr von Reis aus Südkorea beschlossen, so der Mitarbeiter.