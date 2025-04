Südkorea startet morgen vierten militärischen Aufklärungssatelliten

Photo : YONHAP News

Der vierte Aufklärungssatellit des südkoreanischen Militärs wird am Dienstag gestartet.Das Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, dass der Aufklärungssatellit am Dienstag um 9.48 Uhr koreanischer Zeit an Bord einer Falcon-9-Rakete von SpaceX von der Cape Canaveral Space Force Station im US-Bundesstaat Florida gestartet werde.Dies ist der vierte Satellit, der im Rahmen des „425 Projekts“ des Militärs zur Sicherung mittlerer und großer Aufklärungssatelliten ins All geschickt wird.Der erste Satellit wurde im Dezember 2023 gestartet und im August 2024 in Dienst gestellt. Der zweite und dritte Satellit wurden jeweils im April und Dezember letzten Jahres ins All geschickt.Sollte der vierte Aufklärungssatellit erfolgreich gestartet werden, werde aufgrund des gemeinsamen Einsatzes der Satelliten die koreanische Halbinsel in einem noch kürzeren Intervall überflogen. Damit ließen sich Anzeichen für Nordkoreas Provokationen genauer und schneller erkennen, so das Militär.Der Start des fünften, letzten Spionagesatelliten soll nach Plänen des Militärs noch im laufenden Jahr erfolgen.