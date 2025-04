Koreanische Exporte in die USA vom 1. bis 20. April um 14,3 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren in die USA sind in diesem Monat um mehr als zehn Prozent gesunken.Nach Angaben der Zollbehörde wurden im Zeitraum vom 1. bis 20. April Waren im Wert von 6,2 Milliarden Dollar in die USA geliefert. Dies sind 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Die Exporte von Personenkraftwagen in die USA sackten gegenüber dem Vorjahr um 21,6 Prozent ab. Bei Autokomponenten wurde ein Rückgang von einem Prozent verbucht. Die Lieferungen von Stahlprodukten schrumpften um 13,7 Prozent.Als dessen Folge gingen auch die Gesamtausfuhren des Landes in dem Zeitraum zurück. Mit 33,9 Milliarden Dollar wurde ein Rückgang von 5,2 Prozent im Vorjahresvergleich verzeichnet.Die Behörde betrachtet die geschrumpften Lieferungen in die USA als Folgen der Einführung der US-Zölle auf Autos und Stahlprodukte.