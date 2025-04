USA: Nordkorea betreibt Biowaffenprogramm

Photo : YONHAP News

Nordkorea betreibt nach Einschätzung der US-Regierung spätestens seit den 1960er Jahren ein Biowaffenprogramm.Das US-Außenministerium schrieb in einem am 16. April veröffentlichten Bericht, die USA gingen davon aus, dass Nordkorea ein Biowaffenprogramm betreibe. Das Land verstoße gegen seine Verpflichtungen gemäß Artikel 1 und 2 der Biowaffenkonvention, so die Einschätzung.Dem Bericht zufolge verfügt Nordkorea über technische Fähigkeiten zur Herstellung von Bakterien, Viren und Giftstoffen, die als biologische Kampfstoffe eingesetzt werden könnten. Diese seien für militärische Zwecke bestimmt, hieß es zum Hintergrund.Nordkorea sei zudem in der Lage, biologische Produkte mit Technologien wie der Genschere gentechnisch zu manipulieren, wie die Staatliche Akademie der Wissenschaften Nordkoreas und andere Quellen berichtet hätten.Auch hieß es, dass Pjöngjang wahrscheinlich biologische Kampfstoffe mit unkonventionellen Systemen wie Sprühgeräten zur Waffe machen werde. Nordkorea habe diese Geräte für den Einsatz von Chemiewaffen genutzt und könnte sie auch für einen heimlichen Transport von biologischen Kampfstoffen verwenden.