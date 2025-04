Finanzminister Choi reist für Zollgespräche in die USA

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choi Sang-mok reist für Zwei-plus-zwei-Zollgespräche in die USA.Er wird am Dienstag gegen 10.30 Uhr vom Flughafen Incheon abfliegen.Eine Regierungsdelegation unter der gemeinsamen Leitung von Choi und dem Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, wird am Donnerstag gegen 21 Uhr koreanischer Zeit mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammentreffen.Dies wird das erste Treffen zwischen Choi und Bessent sein, der die Zollverhandlungen der USA leitet. Beide Seiten werden voraussichtlich ihre Positionen zur Tagesordnung und dem Tempo der Zollverhandlungen austauschen.Ahn wird am Mittwoch in die USA aufbrechen.