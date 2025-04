Erzeugerpreise bleiben im März fast unverändert

Photo : YONHAP News

Die Erzeugerpreise in Südkorea sind im März fast unverändert zum Vormonat geblieben.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Dienstag lag der Erzeugerpreisindex im März bei 120,32. Im Februar hatte der Wert 120,33 betragen.Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wurde ein Anstieg von 1,3 Prozent verbucht.Agrar-, Forst- und Fischereierzeugnisse verteuerten sich gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent.Demgegenüber wurde bei Kohle- und Erdölprodukten ein drastischer Preisrückgang von 4,3 Prozent verzeichnet.Der Angebotspreisindex, in dem die Preise für Waren und Dienstleistungen im Inland zusammengeführt werden, stieg gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent.