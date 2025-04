Koreanische Konzerne spendeten große Summen für Trumps Amtseinführung

Photo : KBS News

Mehrere südkoreanische Konzerne haben laut Informationen große Summen für die Vereidigungszeremonie von US-Präsident Donald Trump im Januar gespendet.Einem am Sonntag (Ortszeit) von der US-Bundeswahlkommission (FEC) veröffentlichten Dokument zufolge spendeten Hyundai Motor und Hanwha jeweils eine Million Dollar. Samsung Electronics tätigte eine Sachspende in Höhe von 315.000 Dollar.Bei der Amtseinführung von Joe Biden hatten diese Unternehmen nicht auf der Spenderliste gestanden.Die Unternehmen beabsichtigten offenbar, angesichts des bereits vor Trumps Amtseinführung angedrohten Zollkriegs, sich durch Spenden Gehör zu verschaffen.Die Spenden für Trumps Amtseinführung beliefen sich auf 239 Millionen Dollar, so viel wurde nie zuvor für die Amtseinführung eines US-Präsidenten gespendet.