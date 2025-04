Südkorea bei Urheberrechten für geistiges Eigentum auf Platz sieben in der Welt

Photo : YONHAP News

Südkorea liegt bei den Urheberrechten für geistiges Eigentum auf Platz sieben in der Welt.Bereits das vierte Jahr in Folge erreicht Südkorea damit im Index des Global Innovation Policy Center (GIPC) der US-Handelskammer (IP Index) diese Platzierung, wie das südkoreanische Kulturministerium am Montag bekannt gab.In der Gesamtwertung, die zehn Kategorien umfasst, verbesserte sich Südkorea gegenüber dem Vorjahr um einen Rang auf Platz zehn.Im Bereich Systemeffizienz sicherte sich das Land das dritte Jahr in Folge den alleinigen ersten Platz.GIPC hat seit 2013 jährlich Länderranglisten in zehn Bereichen im internationalen IP-Index veröffentlicht, darunter Urheberrecht, Patente und Marken. Für den Vergleich werden 55 Länder, die laut Weltbank 90 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften, herangezogen.