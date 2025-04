Han: Regierung wird weiterhin intensiv in Kernenergieforschung investieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird weiterhin intensiv Haushaltsmittel für die Forschung und Entwicklung im Bereich Atomenergie einsetzen.Das sagte der kommissarische Präsident Han Duck-soo am Dienstag mit Verweis auf den jüngsten Exporterfolg in dem Bereich. Ein von Südkorea geführtes Konsortium hatte kürzlich einen Vertrag über die Beteiligung an einem Projekt zum Bau eines Forschungsreaktors in den USA unterzeichnet.Er bezeichnete dies als einen Fall, der beweise, dass die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA solide durchgeführt werde, indem die mittlerweile erhobenen Bedenken ausgeräumt würden. Es gab besorgte Stimmen über mögliche Nachteile infolge der Aufnahme Südkoreas in die Liste der sensiblen Staaten durch das US-Energieministerium.Er versprach die bestmögliche Unterstützung der Regierung, damit koreanische Unternehmen und Forschende eine führende Rolle bei der globalen Atomenergietechnologie spielen können.Er sei davon überzeugt, dass sich das Bündnis zwischen Südkorea und den USA auf der Grundlage der gegenseitig vorteilhaften Handelsgespräche und des Ausbaus der wissenschaftlichen und technologischen Kooperation zu einer noch festeren Allianz entwickeln werde, die sich gemeinsam auf die Zukunft vorbereite, so Han weiter.