Erste Kommunikation des vierten militärischen Aufklärungssatelliten mit Bodenstation gelingt

Photo : YONHAP News

Der vierte Aufklärungssatellit des südkoreanischen Militärs hat erstmals erfolgreich mit einer Bodenstation kommuniziert.Der Satellit wurde am Dienstag um 9.48 Uhr koreanischer Zeit an Bord einer Falcon-9-Rakete von SpaceX von der Cape Canaveral Space Force Station im US-Bundesstaat Florida gestartet.Der Satellit trat um 10.03 Uhr in seine Zielumlaufbahn ein. Um 12.27 Uhr gelang die erste Kommunikation mit einer Bodenstation.Dies ist der vierte Satellit, der im Rahmen des „425 Projekts“ des Militärs zur Sicherung mittlerer und großer Aufklärungssatelliten ins All geschickt wurde.Der erste Satellit wurde im Dezember 2023 gestartet und im August 2024 in Dienst gestellt. Die Starts des zweiten und dritten Satelliten erfolgten jeweils im April und Dezember letzten Jahres.Das Militär will noch im laufenden Jahr den fünften und damit letzten Satelliten ins All schicken.Das Verteidigungsministerium erwartet, dass nach dem Einsatz aller fünf Spionagesatelliten bestimmte Ziele in Nordkorea im Zwei-Stunden-Takt überwacht und ausgekundschaftet werden können.