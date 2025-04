Ende im Strafprozess gegen Yoon voraussichtlich frühestens im Dezember

Photo : YONHAP News

Der Strafprozess gegen Ex-Präsident Yoon Suk Yeol wegen des Vorwurfs des Hochverrats wird voraussichtlich mindestens bis Ende dieses Jahres dauern.Das zuständige Richtergremium legte in der zweiten Anhörung am Montag die Verhandlungstermine bis Jahresende fest.Es werde insgesamt 28 Verhandlungen geben. Etwa zehn weitere Termine würden anberaumt, hieß es.Demnach wird mit der Urteilsverkündung in erster Instanz erst Anfang nächsten Jahres gerechnet.Als letzter Verhandlungstermin in diesem Jahr wurde der 22. Dezember festgelegt, der 331. Tag nach der Anklageerhebung gegen Yoon. Damit zeichnet sich bereits ab, dass es der längste Strafprozess in erster Instanz gegen einen ehemaligen Präsidenten werden könnte.