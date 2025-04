US-Armee führt erstmals in Südkorea Schulung für Reaktion auf Atomwaffeneinsatz durch

Photo : YONHAP News

Die für die Bekämpfung von Atom- und Massenvernichtungswaffen zuständige Abteilung der US-Streitkräfte hat erstmals in Südkorea eine Schulung für die Reaktion auf einen Atomwaffenangriff durchgeführt.Die US-Truppen in Korea (USFK) teilten mit, dass die U.S. Army Nuclear and Countering Weapons of Mass Destruction Agency (USANCA) am 15. und 16. April einen Ausbildungskurs in der Einrichtung des südkoreanischen Strategischen Kommandos angeboten habe. Die Schulung zur Vorbereitung auf den Einsatz von Atomwaffen durch Feinde sei mit dem südkoreanischen Militär und den USFK durchgeführt worden.Wie verlautete, wurden dabei die Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die für Militäroperationen im Falle eines tatsächlichen oder befürchteten Atomwaffeneinsatzes benötigt werden.Auch sei die Rolle der südkoreanischen Streitkräfte bei Operationen diskutiert worden.Hintergrund der Schulung ist offenbar eine Vereinbarung zwischen den Verteidigungsministern Südkoreas und der USA bei der Sicherheitskonsultation (SCM) im vergangenen Oktober. Vereinbart wurde, bei künftigen gemeinsamen Übungen ein Szenario zur Reaktion auf einen eventuellen Atomwaffeneinsatz durch Nordkorea einzuschließen.