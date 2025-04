Koreanischer Kardinal You laut italienischer Zeitung unter aussichtsreichen Kandidaten für Papstamt

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Kardinal Lazarus You Heung-sik ist von der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ zu den aussichtsreichen Kandidaten für das Papstamt gezählt worden.Im Vorfeld des Konklaves zur Wahl des Nachfolgers des verstorbenen Papstes Franziskus nannte die auflagenstärkste Tageszeitung Italiens am Dienstag (Ortszeit) zwölf Kardinäle, die für das Amt in Betracht kommen würden.Die Zeitung schrieb, dass You sich als Bischof der Diözese Daejeon für den Austausch zwischen Süd- und Nordkorea eingesetzt habe. Er sei viermal nach Nordkorea gereist und strebe nach Dialog und Versöhnung.Kardinal You wurde im Juni 2021 als erster Südkoreaner zum Präfekten des Dikasteriums für den Klerus ernannt. Dass er an der Seite von Papst Franziskus diente und dadurch seinen Namen bekanntmachen und Beziehungen knüpfen konnte, spricht ebenfalls für ihn.