Hinterbliebene koreanischer Opfer von Zwangsarbeit gewinnen Entschädigungsklage gegen japanisches Unternehmen

Hinterbliebene koreanischer Opfer von Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit haben ihre Entschädigungsklage gegen ein japanisches Unternehmen gewonnen.Das Bezirksgericht Gwangju in Südkorea entschied am Montag, dass Nippon Coke & Engineering Company, Limited drei Klägern jeweils 4,76 Millionen bis 28,57 Millionen Won Entschädigung zahlen muss.Die Kläger sind Familienangehörige von drei Personen, die zwischen 1941 und 1943 während der japanischen Besatzung von Haenam und Hwasun in Korea zur Arbeit in den Bergwerken von Mitsui Mining in Hokkaido verschleppt worden waren. Nippon Coke & Engineering ist das Nachfolgeunternehmen.Die Opfer waren aufgrund ihrer koreanischen Herkunft schwer diskriminiert worden. Sie hatten unter harten Arbeitsbedingungen Unfälle erlitten, einer von ihnen war dort gestorben. Die beiden anderen hatten auch nach der Heimkehr nach der Befreiung Koreas mit den Folgen der Unfälle zu kämpfen.Die Kläger, Kinder oder Enkelkinder der Opfer, reichten eine Klage gegen Nippon Coke & Engineering ein. Der Prozess wurde im Januar 2020 eingeleitet.