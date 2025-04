Südkorea und VAE sprechen über Zusammenarbeit bei Atomenergie

Photo : YONHAP News

Hochrangige Beamte Südkoreas und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben sich über die Zusammenarbeit bei der Atomenergie beraten.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul am Mittwoch fand die sechste hochrangige Konsultation beider Länder über die Kooperation im Nuklearbereich am Dienstag (Ortszeit) in Abu Dhabi statt.Beide Seiten einigten sich darauf, ihre Zusammenarbeit im Nuklearbereich auszubauen und zu vertiefen. Vereinbart wurden das Streben nach einer gemeinsamen Beteiligung an Atomkraftprojekten in Drittländern und die gemeinsame Forschung im Bereich Nuklearwissenschaft und -technologie.Sie verständigten sich auch darauf, ihre derzeit auf den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken konzentrierte Kooperation auf die Lieferketten für Kernbrennstoffe und die Reaktorwartung auszuweiten. Für die Überprüfung möglicher Zielländer für die gemeinsame Reaktorentwicklung in anderen Ländern wollen sich die Energieunternehmen beider Länder, Korea Electric Power Corporation (KEPCO) und Emirates Nuclear Energy Company (ENEC), regelmäßig beraten.Die Konsultation hatten Südkorea und die VAE 2018 ins Leben gerufen, um Angelegenheiten betreffend die Nuklearkooperation zu erörtern.