Provinz Gyeonggi schlägt Grabbesuch von König Jeongjo als immaterielles Kulturerbe der Menschheit vor

Photo : YONHAP News

Die Provinz Gyeonggi will sich für die Aufnahme des Grabbesuchs von König Jeongjo in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit einsetzen.Die Provinzverwaltung gab am Dienstag bekannt, dass sie eine Forschung in Auftrag gegeben habe, um den Wert des Grabbesuchs von König Jeongjo als immaterielles Kulturgut zu analysieren und zu prüfen, wie die Aufnahme in die Liste angestrebt werden sollte.Dabei sollen durch die Analyse der Merkmale dieser Veranstaltung als immaterielles Kulturgut Strategien für die Anerkennung als nationales immaterielles Erbe und als solches der Provinz Gyeonggi sowie darüber hinaus für die Aufnahme in die UNESCO-Liste erstellt werden.Beim Grabbesuch von König Jeongjo handelt es sich um die königliche Parade vom Palast Changdeok in Seoul über die Festung Hwaseong in Suwon zum Grab Yungneung in Hwaseong im Jahr 1795. Der 22. König der Joseon-Dynastie hatte anlässlich des 60. Geburtstags seiner Mutter Yungneung, die Grabstätte seines Vaters Prinz Sado, besucht.Südkorea hat insgesamt 23 Einträge auf der Repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Jongmyo Jerye, das königliche Ritual der Ahnenverehrung im Jongmyo-Schrein, und die Ritualmusik Jongymo Jereak, wurden 2001 der erste Eintrag Südkoreas. Letztes Jahr wurde die Kultur der Herstellung fermentierter Saucen „Jang“ in die Liste aufgenommen.