Industrieminister Ahn für Zollgespräche in die USA aufgebrochen

Photo : KBS News

Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, ist für Zollgespräche in die USA aufgebrochen.Ahn besucht seit dem Amtsantritt der Trump-Regierung bereits zum dritten Mal die Vereinigten Staaten.Vor seinem Abflug nach Washington sagte er am heutigen Mittwoch am Flughafen Incheon Reportern gegenüber, man wolle ein Fundament für beiderseitig vorteilhafte Beratungen schaffen.Man wolle mit den USA Fragen des Handelsungleichgewichts sowie die Zusammenarbeit in der Schiffbauindustrie und im Energiesektor erörtern, hieß es.Ahn und Finanzminister Choi Sang-mok werden am Donnerstag um 21 Uhr koreanischer Zeit mit US-Kollegen zu Zollgesprächen zusammenkommen. Choi war bereits am Dienstag in die USA gereist.Für die Beratung bildete die südkoreanische Regierung eine Delegation, an der neben Beamten aus den Ministerien für Finanzen und Industrie auch Mitarbeitende mehrerer weiterer Ministerien, einschließlich des Außenministeriums, beteiligt sind.