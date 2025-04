Geburtenrate im Februar auf 0,82 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die zusammengefasste Geburtenziffer in Südkorea ist im Februar auf 0,82 Kinder pro Frau gestiegen.Dies sind 0,05 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt am Mittwoch bekannt gab.Im Februar wurden 20.035 Kinder geboren. Die Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozent. Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Geburtenzahl in einem Februar wuchs.Ein Mitarbeiter nannte vor allem einen Basiseffekt als Grund. Im Februar letzten Jahres war die Zahl der Geburten auf ein Rekordtief gefallen. Auch wurde die gestiegene Zahl der Menschen in dem Altersbereich genannt, in dem Frauen am häufigsten Kinder gebären.Bei den monatlichen Geburtenzahlen ging es seit dem vergangenen Juli den achten Monat in Folge aufwärts.Auch bei der Zahl der Eheschließungen, ein Vorlaufindikator für Geburtenzahlen, setzte sich der Zuwachs fort.