Kospi klettert auf höchsten Stand seit einem Monat

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert.Der Hauptindex rückte um 1,57 Prozent auf 2.525,56 Zähler vor, den höchsten Stand seit dem 28. März.Anlass für den Optimismus an der Börse seien die bevorstehenden Handelsgespräche mit den USA und die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Anleger hätten die Äußerungen von US-Finanzminister Scott Bessent begrüßt, nach denen im Handelskrieg mit China eine Deeskalation und eine Einigung erwartet würden.Die Südkoreaner schauten nun auf die Handelsgespräche am Donnerstag, nachdem die Trump-Regierung ihre reziproken Zölle in Höhe von 25 Prozent auf südkoreanische Importe für 90 Tage pausiert hatte.Südkoreas Industrieminister Ahn Duk-geun sagte heute vor der Abreise zu den Verhandlungen, dass zu den Autozöllen eine schnelle Lösung gefunden werden solle. Außerdem solle in ruhiger und umsichtiger Weise über die Bereiche Handel, Schiffbau und Energie gesprochen werden.