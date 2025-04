Seoul: UN-Kommando kontaktiert Nordkorea für Rückführung havarierter Nordkoreaner

Photo : YONHAP News

Das UN-Kommando hat Nordkorea mehrmals kontaktiert, um zwei im Westmeer vor Südkorea havarierte Nordkoreaner zurückführen zu können.Das gab der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Yung-ho am Mittwoch bekannt. Sein Ministerium kooperiere hierfür intensiv mit dem UN-Kommando.Das UN-Kommando warte auf eine Antwort Nordkoreas, dass es der Rückführung zustimme.Das südkoreanische Militär und die Küstenwache hatten am 7. März 170 Kilometer westlich der Insel Eocheong ein im Westmeer treibendes Holzboot entdeckt und zwei nordkoreanische Männer an Bord aufgegriffen.Die Nordkoreaner äußerten, dass sie in ihr Land zurückkehren wollten. Daraufhin beschloss Seoul deren Rückführung. Da alle innerkoreanischen Kommunikationskanäle zurzeit unterbrochen sind, hat das UN-Kommando Nordkorea kontaktiert, um dessen Meinung in Erfahrung zu bringen.