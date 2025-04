Industrieminister: Südkorea zielt auf Abschaffung wechselseitiger Zölle ab

Photo : YONHAP News

Südkorea beabsichtigt, bei den anstehenden Handelsgesprächen die USA davon zu überzeugen, die sogenannten reziproken Zölle abzuschaffen.Das sagte der Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, am Mittwoch (Ortszeit) nach seiner Ankunft auf dem Flughafen Washington Dulles.Nach seinen Angaben will sich Seoul bei den Verhandlungen um die Aussetzung der gegenseitigen Zölle auf südkoreanische Waren bemühen.In Bezug auf die US-Zölle auf einzelne Waren sagte Ahn, dass der 25-prozentige Zoll auf Autos im bilateralen Handel große Probleme verursache. Die Regierung wolle eine schnelle Lösung für das Problem finden.Nach weiteren Angaben will Seoul mit Washington verschiedene Pläne für die Industriekooperation besprechen. Damit zwischen beiden Ländern solche Zollfragen nicht erst aufflammen, würden größtmögliche Bemühungen unternommen.Ahn und Finanzminister Choi Sang-mok werden am Donnerstag in Washington mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu Zwei-plus-zwei-Handelsgesprächen im Zusammenhang mit den US-Zollmaßnahmen zusammentreffen.