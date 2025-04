Han nimmt an virtuellem UN-Treffen zum Klima teil

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo hat an einem virtuellen UN-Gipfeltreffen zum Thema Klima teilgenommen.Laut dem Büro des Ministerpräsidenten erinnerte Han beim Treffen am Mittwoch an die Polykrisen aufgrund von Hitzewellen, Hochwassern und steigendem Meeresspiegel, mit denen die internationale Gemeinschaft konfrontiert ist. Er forderte, nach dem Pariser Klimaabkommen die internationale Zusammenarbeit und den Multilateralismus unbeirrt zu fördern.Für die Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2050 wolle die südkoreanische Regierung den Anteil der kohlenstofffreien Energiequellen von derzeit 39 Prozent auf mindestens 70 Prozent im Jahr 2038 steigern. Durch die Initiative für kohlenstofffreie Energie treibe Seoul eine internationale Zusammenarbeit für den Ausbau der sauberen Energien voran, erklärte Han.Han betonte auch, dass Südkorea die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern im Klima- und grünen Bereich weiter ausbauen werde, wie sein Büro mitteilte.Es war die erste Teilnahme von Premier Han, derzeit kommissarischer Staatspräsident, an einem multilateralen Gipfeltreffen.