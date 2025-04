Ex-Präsident wegen Vorwurf der Bestechlichkeit angeklagt

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat den ehemaligen Präsidenten Moon Jae-in wegen Verdachts auf Bestechlichkeit angeklagt.Die Bezirksstaatsanwaltschaft Jeonju teilte am Donnerstag mit, dass sie Moon als Mittäter in einem Bestechungsfall um dessen ehemaligen Schwiegersohn angeklagt habe.Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Moon seinerzeit als Präsident seinem damaligen Schwiegersohn mit Nachnamen Seo eine Stelle bei einer Fluggesellschaft in Thailand verschafft habe, die von einer amtlich mit Moon in Verbindung stehenden Person kontrolliert worden sei. Die Staatsanwaltschaft betrachtet etwa 217 Millionen Won (152.000 Dollar), die von August 2018 bis April 2020 in Form von Gehältern und anderen Vergütungen an Seo gezahlt wurden, als Bestechungsgelder.Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Moon von einem unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen in dieser Höhe profitiert habe, weil er dank der Einstellung des Schwiegersohns die finanzielle Unterstützung für den Lebensunterhalt seiner Tochter und deren Mann habe einstellen können.