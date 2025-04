Südkorea und China wollen Unterausschuss zu Chinas Strukturen im Westmeer einsetzen

Photo : KBS News

Südkorea und China haben sich darauf geeinigt, einen Unterausschuss für die maritime Ordnung einzurichten.Das Unterkomitee soll sich mit den einseitig von China in der koreanisch-chinesischen Provisional Measures Zone (PMZ) im Westmeer errichteten Bauwerken befassen.Die Entscheidung hätten beide Länder bei ihrem dritten Dialog über die maritime Kooperation am Mittwoch in Seoul getroffen, teilte das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag mit.Der südkoreanische Chefunterhändler, Kang Young-shin, Generaldirektor für nordost- und zentralasiatische Angelegenheiten, habe Seouls große Besorgnis über die chinesischen Strukturen übermittelt. Er habe betont, dass Südkoreas gerechtfertigte und rechtmäßige maritime Rechte und Interessen nicht verletzt werden dürften, so das Außenministerium.Dem Ressort zufolge erklärte die chinesische Seite, dass die Anlagen ausschließlich für Aquakultur-Zwecke bestimmt seien. Diese hätten nichts mit der Frage der Abgrenzung der Seegebiete zu tun, hieß es.Beide Seiten teilten die Ansicht, dass diese Angelegenheit der Entwicklung der bilateralen Beziehungen nicht im Wege stehen dürfe. Sie vereinbarten, die Kommunikation über Kanäle auf jeder Ebene fortzusetzen.