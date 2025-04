Südkorea verurteilt Terroranschlag in Kaschmir

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat den jüngsten Terrorangriff mit Schusswaffen in Kaschmir scharf verurteilt.Die Regierung äußere ihre tiefe Besorgnis über den Terrorangriff im indischen Pahalgam, bei dem viele Menschen getötet oder verletzt worden seien, hieß es in einer Sprecherstellungnahme des Außenministeriums am Donnerstag.Die Regierung spreche den unschuldigen Opfern des Terroranschlags, den Hinterbliebenen sowie der Regierung und dem Volk Indiens ihr tiefes Beileid und Mitgefühl aus. Sie bekräftige ihre eindeutige Position, dass Terrorismus aus keinen Gründen gerechtfertigt werden könne, hieß es weiter.In der Nähe des Urlaubsortes Pahalgam im indisch kontrollierten Teil der Region Kaschmir hatten am Dienstag Angreifer wahllos auf Menschen geschossen. Dabei kamen mindestens 26 Menschen ums Leben, 17 wurden verletzt. Die lokale Polizei geht von einem Terroranschlag einer militanten Gruppe aus, die sich der indischen Herrschaft in der Region widersetzt.